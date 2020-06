Beyoncé und ein neuer Disney-Deal

Letztes Jahr verlieh Beyoncé in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Der König der Löwen“ ihre Stimme der Löwin Nala. Jetzt soll es einen neuen Deal zwischen der Sängerin und Disney geben.

Eine Quelle berichtete „The Sun“: „Beyoncé hat sich zu einem wichtigen Teil für Disney entwickelt und passt perfekt zu der Marke. (…) Disney hat einen Deal im Wert von rund 80 Millionen Pfund [umgerechnet rund 90 Millionen Euro] vorgeschlagen, der Beyoncé für drei große Projekte, einschließlich der Fortsetzung von ‚Black Panther‘ sichern wird.“ In trockenen Tüchern ist der Deal aber wohl noch nicht. So erzählt die Quelle weiter: „Die Verhandlungen dauern noch an, aber es sind die letzten Details, die noch herausgearbeitet werden müssen.“

Beyoncé hält die Unterhaltungsbranche übrigens noch immer für sehr sexistisch.

Foto: (c) Parkwood Entertainment / Sony Music