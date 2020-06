„Beyond The Black“: „Es geht um Selbstfindung und Zusammenhalt“

Letzte Woche (19.06.) haben „Beyond The Black“ ihr neues Album „Hørizøns“ rausgebracht.

Im Interview mit „prisma“ verriet Frontfrau Jennifer Haben, worum es darin geht. Sie sagte: „Auf dem neuen Album kann man sehr viel in Richtung Selbstfindung und Zusammenhalt hören. Die Texte sind ein ganzes Stück positiver angelegt als auf den älteren Veröffentlichungen. Bei einem Stück wie ‚Human‘ ist die Kernaussage: Du entscheidest selber, was in deinem Leben geschieht.“ Ein Song der Platte heißt „Some Kind Of Monsters“, so hieß auch die Dokumentation über die Band „Metallica“. Was der Song mit „Metallica“ gemeinsam hat, dazu sagte Haben lachend: „Nur den Titel. Vielleicht war da ein unterbewusster Faktor einfach mitentscheidend. Das ist ja in vielen Bereichen so. Wenn etwas gut ist, dann weiß man das eben.“

Außerdem erklärte die Sängerin noch, wie das Songwriting bei „Beyond The Black“ abläuft: „Dieses Mal haben wir mit der kompletten Band erste Sessions gemacht und Ideen gesammelt. Das war super, weil dabei schon zwei Songs herausgekommen sind, die auf dem Album gelandet sind. Ansonsten gab es viel Arbeiten in Zweier-Teams.“

Foto: (c) TVNOW / Markus Hertrich