„Beyond The Black“: Zurück mit neuem Album

„Beyond The Black“ haben ein neues Album am Start: Schon heute (19.06.) bringt die Symphonic Metal-Band ihr neuestes Werk mit dem Titel „Hørizøns“ heraus, berichtet „Universal Music“. Im Vordergrund der Platte standen demnach das intensive Songschreiben der Band und das Herauswagen aus der Komfortzone. Frontfrau Jennifer Haben sagte dazu: „Wir zeigen mit diesem Album, was alles in BTB steckt und sind stolz darauf, dass wir musikalisch weiterhin offen bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ‚Hørizøns‘ den Nerv der Zeit treffen ohne unsere Wurzeln zu leugnen.“

Hier die Tracklist:

1. Horizons

2. Misery

3. Wounded Healer [feat. Elize Ryd]

4. Some Kind Of Monster

5. Human

6. Golden Pariahs

8. You’re Not Alone

9. Out Of The Ashes

10. Paralyzed

11. Coming Home

12. I Won’t Surrender [feat. Tina Guo]

13. Welcome To My Wasteland

