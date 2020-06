Bill Clinton schreibt neuen Thriller mit Bestsellerautor James Patterson

Bill Clinton schreibt ein weiteres Buch mit dem Krimi-Autor James Patterson. Das gab der Verlag „Hachette“ in einer Pressmitteilung bekannt. Demnach soll der Roman The President’s Daughter“ – auf Deutsch etwa: „Die Tochter des Präsidenten“ – heißen und im Juni 2021 erscheinen. Darin soll es um einen früheren US-Präsidenten gehen, der auf dem Land im US-Bundesstaat New Hampshire lebt, und dessen Tochter entführt wird.

Der ehemalige US-Präsident wird wie folgt zu seiner Arbeit als Autor zitiert: „Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Buch mit einem Meister des Geschichtenerzählens wie Jim schreiben würde – und erst recht nicht zwei!“

2018 hatten Clinton, der zwischen 1993 und 2001 US-Präsident war, und Patterson, der zu den erfolgreichsten Kriminalautoren der USA gehört, ihr erstes gemeinsames Buch „The President Is Missing“ veröffentlicht, das sich mehr als 3,2 Millionen mal verkauft hatte.