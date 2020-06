Billie Eilish fordert Gerechtigkeit für Rayshard Brooks

Billie Eilish hat die erneute Tötung eines Afroamerikaners durch die Polizei zur Weißglut getrieben.

Bei „Instagram“ postete die Sängerin ein Foto des am Freitag (12.06.) von der US-Polizei in Atlanta erschossenen Rayshard Brooks. Sie schrieb in Grossbuchstaben: „Fuck diese Scheiße! Gerechtigkeit für Rayshard Brooks. „Fuck diese Scheiße. #justiceforrayshard! Warum redet nicht jeder darüber?“ Auch ihr Bruder Finneas postete Fotos von Rayshard und fordert Gerechtigkeit.

Billie Eilish engagiert sich übrigens sehr stark im Einsatz gegen Rassismus in den USA.

