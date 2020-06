Billie Eilish: „Ich bin ein Klickfang“

Der Name von Billie Eilish ist aktuell sehr lukrativ.

Kein Wunder also, dass die Sängerin zum „GQ Magazine“ meinte: „Im Moment bin ich ein Klickfang. Alles mit meinem Namen oder alles, was ich sagen oder tue, kann und wird gegen mich verwendet.“ Weiter sagte die 18-Jährige: „Was ich vor kurzem erkannt habe, ist, dass wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat, dann ist es egal, was man sagt oder tut. Man wird total gehasst und super geliebt.“

Billie Eilish ist übrigens nicht immer stolz auf ihre Errungenschaften.

