Billie Eilish: Nicht als Frau wahrgenommen

Um durch die Medien nicht objektifiziert zu werden und Internet-Trollen keine Chance zu bieten, verhüllt Billie Eilish ihren Körper durch weite Klamotten.

Im Interview mit dem „GQ Magazine“ erklärte die Sängerin: „Ich ziehe mich an, wie ich mich anziehe, weil ich verhindern möchte, dass irgendjemand meinen Körper nach seiner Größe beurteilt. Manchmal ziehe ich mich an wie ein Junge, ein anderes Mal wie ein Mädchen mit Swag.“ Allerdings fühlt sich Eilish dadurch manchmal selbst in dieser Rolle gefangen. Die 18-Jährige sagte weiter: „Ich habe manchmal das Gefühl, dass andere Menschen mich nicht als Frau wahrnehmen.“

Billie Eilish fühlte sich übrigens auch noch nie von einem ihrer Freunde begehrt.

Foto: (c) PR Photos