Billie Eilish, Rihanna und Ariana Grande fordern Polizeireform

Viele Künstler und Labels schließen sich zusammen, um den Congress’ Justice in Policing Act of 2020 zu unterstützen. In einem offenen Brief fordern Billie Eilish, Rihanna und Co eine Reformierung der Polizei. Neben Labels wie der Sony Music Group, Universal Music Group und der Warner Music Group schlossen sich viele Künstler der Petition an. Auch Lizzo, Justin Bieber, Ariana Grande, Mariah Carey und Post Malone setzten ihre Unterschrift.

In dem Brief heißt es: „Seit der Ermordung von George Floyd vor nur einem Monat haben in unserem Land die Proteste zugenommen, die Einstellungen haben sich geändert und der Ruf nach Veränderung hat sich verstärkt. Wir in der Musik- und Unterhaltungsbranche glauben, dass das Leben der Schwarzen eine Rolle spielt, und haben lange die Ungerechtigkeiten angeprangert, die Generationen von schwarzen Bürgern erlitten haben. Wir sind entschlossener denn je, auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene Strafverfolgungsprogramme einzufordern, die ihren Gemeinden wirklich dienen. Dementsprechend sind wir dankbar für die Verabschiedung des Justice in Policing Act of 2020 im US-Repräsentantenhaus und drängen auf eine rasche Verabschiedung. (…) Wir feiern die seit langem überfällige Ablehnung der qualifizierten Immunität und betonen, dass die Strafverfolgungsbeamten selbst nicht über dem Gesetz stehen – dass gefährliche Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden müssen und die Opfer Entschädigungsanspruch haben müssen. Unsere Gemeinschaft und unsere Nation erwartet von Ihnen, dass Sie in diesem außergewöhnlichen Moment Stellung beziehen, und wir bitten Sie respektvoll,mit JA für ‚Justice in Policing Act of 2020‘ zu stimmen“

Auslöser für den Brief war der tragische Tod von George Floyd durch rassistische Polizeigewalt.

