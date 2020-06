„Black Sabbath“ haben eigenes „Black Lives Matter“-Shirt kreiert

„Black Sabbath“ haben ihr eigenes „Black Lives Matter“-T-Shirt herausgebracht. Die Kreation basiert auf dem Design ihres Albums „Master of Reality“. Die Band selbst postete ein Foto auf „Instagram“, auf dem in Lila Buchstaben „Black Lives Matter“ prangt. Für je 25 Dollar starten die Rocker den Verkauf des Merchandiseartikels ab Mitte Juli, und zwar weltweit. Alle Einkünfte werden direkt an die „Black Lives Matter“-Bewegung gespendet.

Mit dem Bandshirt beziehen „Black Sabbath“ offiziell Stellung zu den aktuellen Demonstration, die sich gegen Rassismus und Polizeigewalt richten.

Im Februar 2017 haben sich „Black Sabbath“ ein letztes Mal die Ehre gegeben: Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Geezer Butler sind in Brimingham für ein allerletztes Konzert zusammengekommen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos