Bob Dylan gibt Tracklist bekannt

Zehn Tracks befinden sich auf dem kommenden Album „Rough and Rowdy Ways“ von Bob Dylan. Das hat der Musiker jetzt durchs Enthüllen seiner Tracklist bekanntgegeben, wie „contactmusic.com“ berichtet. Demnach befinden sich unter den Songs unter anderem seine 17-Minunten-lange Single „Murder Most Foul“ sowie die letzten beiden Veröffentlichungen „False Prophet“ und „I Contain Multitudes“. Die Platte „Rough and Rowdy Ways“ erscheint bereits diese Woche (19.06.).

Hier die komplette Tracklist:

1. ‚I Contain Multitudes

2. ‚False Prophet‘

3. ‚My Own Version of You‘

4. ‚I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You‘

5. ‚Black Rider‘

6. ‚Goodbye Jimmy Reed‘

7. ‚Mother of Muses‘

8. ‚Crossing the Rubicon‘

9. ‚Key West‘

10. ‚Murder Most Foul‘

Foto: (c) Don Hunstein / Sony Music