Bob Marley: Neuauflage seines Live-Albums

2020 steht ganz im Zeichen von Bob Marley:

Am 06. Februar dieses Jahres wäre die Reggae-Ikone 75 Jahre alt geworden. Deswegen ist heute (12.02.) der Konzert-Mitschnitt „Live At The Rainbow“ aus dem Jahr 1977 auf „YouTube“ in voller Länge und in der Original-Songreihenfolge zu sehen. Zudem bringt „Universal Music“ ebenfalls heute die Neuauflage des Live-Albums „Live At The Rainbow“ heraus. Zudem feiert auch Marleys Album „Uprising“ seinen 40. Geburtstag.

Übrigens: Nächstes Jahr wird es übrigens auch ein Musical über Bob Marley geben.

Foto: (c) Universal Music