Brad Pitt: Neue Freundin ist bei ihm eingezogen

Alia Shawkat soll die neue Frau an Brad Pitts Seite heißen. Nachdem sie schon mehrfach bei ihm gesehen wurde, soll sie jetzt mit Sack und Pack bei ihm eingezogen sein. Das erzählte ein Insider dem amerikanischen „Life & Style“-Magazin:

„Brad ist an einem Punkt in seinem Leben, wo es ihm nur noch darum geht, glücklich zu sein. Also hat er entschieden, alle Bedenken über Bord zu werfen und Alia bei sich einziehen zu lassen.“

Brad Pitt und seine Ex-Frau Angelina Jolie haben sich übrigens vor kurzem in ihrem jahrelangen Sorgerechtsstreit geeinigt und haben Frieden geschlossen.

Foto: (c) PR Photos