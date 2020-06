„Bright Eyes“: Erstes Album seit 9 Jahren

Gute Nachrichten für alle Fans von „Bright Eyes“: Die Band bringt doch tatsächlich diesen Sommer ihr erstes neues Album seit neun Jahren auf den Markt. Wie das Trio jetzt laut „NME“ ankündigte, trägt ihre kommende Platte den Titel „Down In The Weeds, Where The World Once Was“ und kommt am 21. August heraus. Als ersten Vorgeschmack darauf gab es vor einigen Tagen bereits die Single „Mariana Trench“.

Hier die Tracklist:

01 Pageturner’s Rag

02 Dance and Sing

03 Just Once In The World

04 Mariana Trench

05 One and Done

06 Pan and Broom

07 Stairwell Song

08 Persona Non Grata

09 Tilt-A-Whirl

10 Hot Car in the Sun

11 Forced Convalescence

12 To Death’s Heart (In Three Parts)

13 Calais To Dover

14 Comet Song

