Britney Spears veröffentlicht „neuen“ Song

Britney Spears macht zurzeit weniger durch ihre Musik von sich reden, sondern eher durch ihre Fitnessroutine oder eben auch, wenn sie das Fitnessstudio versehentlich gleich abfackelt.

Doch damit ist jetzt Schluss: die einstige Pop-Prinzessin hat einen „neuen“ Song am Start: „Mood Ring“. Ok, so gesehen ist der Song nicht brandneu, er war auf der japanischen Deluxe Version ihres 2016er Albums „Glory“. Jetzt hat sie den Song auch für den Rest der Welt gedroppt. „Mood Ring“ steht jetzt auf „Spotify“ zum Stream bereit. Der Song eignet sich ganz gut zum abtanzen, während Britney im Text verspricht, ihre Liebe sei wie ein Stimmungsring.

Und wenn ihre Liebe sie nicht in Stimmung bringt, schwingen Britney und ihr Freund Sam Ashgari sich eben aufs Fahrrad und strampeln Stress und Angst einfach ab.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos