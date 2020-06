Britney Spears: „Wie geht es euch allen?“

Das Befinden und die Stimmung ihrer Fans liegt Britney Spears sehr am Herzen. Deswegen wendet sich die Sängerin jetzt via „Instagram“ an ihre Anhänger.

Dort schrieb sie neben einem Selfie: „Hi Freunde, ich weiß, aktuell geht in der Welt sehr viel vor sich und ich wollte mich bei euch melden. Wie geht es euch allen? Komme, was das wolle, ich hoffe, ihr findet heute etwas Positives in eurem Tag. Schicke euch liebe und Gott segne euch!“

Wenn Britney Spears selbst Angst und Stress verspürt, dann radelt sie übrigens.

