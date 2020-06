Bruce Springsteen an Trump: „Setz eine verdammte Maske auf“

Die Reaktionen von Donald Trump angesichts der Coronavirus-Pandemie hat viele seiner US-Bürger schwer enttäuscht. Bruce Springsteen ist einer davon.

In seiner Radiosendung „From My Home to Yours“ wollte der Musiker eigentlich seine Zuhörer mit ein paar sommerlichen Songs aufmuntern, doch dann änderte er seinen Plan. Laut dem „Rolling Stone Magazine“ sagte der Boss: „Angesichts der mehr als 100.000 Amerikaner, die in den letzten Monaten gestorben sind, und der nichtssagenden, beschämten Reaktion unserer Staats- und Regierungschefs war ich einfach nur wütend. Diese Seelen verdienen Besseres, als einfach nur unbequeme Statistiken für die Bemühungen unseres Präsidenten um seine Wiederwahl zu sein. Es ist eine nationale Schande.“ Dann richtete Springsteen sich direkt an den US-Präsident und sagte: „Bei allem Respekt, Sir, zeigen Sie etwas Rücksicht und Sorge für Ihre Landsleute und Ihr Land. Setz‘ eine verdammte Maske auf. Hier ist Bob Dylan mit ‚Disease of Conceit‘.“

Bruce Springtsteen hat sich in seiner Radiosendung auch zu den Anti-Rassismus-Protesten und der Polizeigewalt gegenüber Schwarzen geäußert.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos