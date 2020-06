Bruce Springsteen: „Trump ist eine Bedrohung für Demokratie“

Bruce Springsteen will unbedingt, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl im November verliert. Ansonsten schwant den USA böses, meinte der Musiker im Interview mit „The Atlantic“.

Der Boss sagte: „Ich glaube, wir haben endlich einen präsidialen Kipppunkt erreicht. (…) Ich finde, dass unser aktueller Präsident eine Bedrohung für unsere Demokratie ist. Er macht einfach jegliche Form von Reform schwerer. Ich weiß nicht, ob unsere Demokratie weitere vier Jahre seiner Vormundschaft überleben wird. Das sind alles existenzielle Bedrohungen für unsere Demokratie und unserer amerikanischen Daseinsform.“

Auch in seiner eigenen Radiosendung „From My Home to Yours“ hält sich Bruce Springsteen mit Kritik an Donald Trump nicht zurück.

Foto: (c) Annie Leibovitz / Sony Music