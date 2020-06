Bruce Springsteen und die Sünde der Sklaverei

Bruce Springsteen hat in seiner Radiosendung “From His Home to Yours” den brutalen Mord des Afroamerikaners George Floyd angesprochen. Und der Boss findet einige klare Worte. Laut „contactmusic.com“ sagte der Musiker: „Generation nach Generation werden wir von unseren Süden der Sklaverei verfolgt. Das bleibt das große ungelöste Problem der amerikanischen Gesellschaft. Das Gewicht wird mit jeder vorrübergehenden Generation schwerer.“

Der 70-Jährige begann dann, seinen Song „American Skin 41 Shots“ zu spielen, der vom Mord an Amadou Diallo handelt, der ebenfalls von Polizisten erschossen wurde. Zuvor sagte Springsteen: „Dieser Song ist fast acht Minuten lang. Das ist eine lange Zeit. So lange bettelte er um Hilfe und sagte, er könne nicht atmen. Die Antwort des festnehmenden Beamten war nichts als Schweigen und Gewicht. Dann hatte er keinen Puls mehr. Und trotzdem ging es weiter… Möge er in Frieden ruhen.“

Amadou Diallo starb im Februar 1999 an mehreren Schussverletzungen. Polizeibeamten haben ihn mit einem gesuchten Serienvergewaltiger verwechselt und insgesamt 41 Mal auf ihn geschossen.

