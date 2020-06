„Bruckner“: Heute erscheint ihr Debüt

Mit Singles wie „Für immer hier“ und „Weit weg“ haben „Bruckner“ ihren Fans bereits auf ihr Debütalbum „Hier“ eingeheizt, heute (26.06.) ist es endlich soweit.

Wie „Sony Music“ berichtet, haben die Brüder Jakob und Matti auf dieser Platte ihr Ding gefunden. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: „‘Hier‘ ist keine typische Berlin-Platte und dennoch ein Album, das von der Generation Großstadt erzählt, von der Gesellschaft derer die alles haben und dennoch nie zufrieden sind. Von denen, die zu oft darüber nachdenken, warum sie eigentlich auf diesem Planeten sind und sich ständig mit anderen vergleichen. Von Menschen die politikverdrossen sind und dennoch eine sehr genaue Ahnung davon haben was hier schiefläuft. Von Geliebten, die ihre Liebe gehen lassen mussten und von Nachtschwärmern, die einfach mal Lust haben sich die Birne weg zu knallen und an gar nichts zu denken. Vor allem aber ist es die Geschichte zweier Brüder, die sich endlich freigeschwommen haben, seit sich ihre Füße vom Sprungturm gelöst haben. Die mehr denn je Spaß an dem wichtigsten in ihrem Leben haben: Der Musik.“

Hier die Tracklist:

1. Für immer hier

2. Nichts tun

3. Never change

4. Josephine

5. Regenmacher

6. Weit weg

7. Elefanten

8. Hätt ich’s gewusst

9. Ich und deine Freunde

10. Lifestyle

11. Ich klebe fest

12. Frau Joha

