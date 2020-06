Cara Delevingne definiert ihre sexuelle Orientierung neu

Bereits 2018 hat Model und Schauspielerin Cara Delevingne erklärt, dass sie „genderfluid“ sei, also quasi sowohl weiblich, als auch als männlich.

Im Interview mit „Variety“, auf dessen Cover sie aktuell zu sehen ist, sagte die 27-Jährige dazu: „Die Sache ist die, ich verändere mich ständig. An manchen Tagen fühle ich mich weiblicher. An anderen Tagen fühle ich mich eher wie ein Mann.“ Sie meinte weiter: „Ich glaube, ich werde immer pansexuell bleiben.“ Pansexualität bedeutet, dass bei der Partnerwahl Geschlechter und Geschlechtsidentitäten keine Rolle spielen. Die Schauspielerin erklärte noch: „Ich verliebe mich in eine Person (…) Ich fühle mich zu einem Menschen hingezogen.“

Zuletzt war Cara Delevingne mit „Pretty Little Liars“-Star Ashley Benson liiert. Anfang Mai wurde aber die Trennung bekannt. Das Paar war rund zwei Jahre zusammen.

Foto: (c) Away! / PR Photos