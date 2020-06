Cara Delevingne outet sich als pansexuell

Cara Delevingne verliebt sich in eine Person und achtet dabei nicht auf ein bestimmtes Geschlecht. Damit outet sich das Model als pansexuell.

In einem Interview mit „Variety“ hat die 27-Jährige erzählt: „Ich verliebe mich in eine Person […] Ich fühle mich zu einem Menschen hingezogen.“ Dabei sei es ihr völlig egal, wie sich ihr Gegenüber definiere, ob als Frau, Mann oder nichtbinär. Das hat auch mit ihrer eigenen Identität zu tun. Cara Delevingne erzählt weiter: „Die Sache ist die, ich verändere mich ständig. An manchen Tagen fühle ich mich weiblicher. An anderen Tagen fühle ich mich eher wie ein Mann. Ich glaube, ich werde immer pansexuell bleiben.“

Cara Delevingne war die letzten zwei Jahre mit Schauspielerin Ashley Benson zusammen. Anfang Mai wurde ihre Trennung bekannt.

