Cardi B beweist, dass sie Bilder nicht bearbeitet

Nachdem Cardi B ein Foto gepostet hat, auf dem sie nur im Bikini zu sehen ist, gab es darunter einige Kommentare, die behaupten, dass sie ihre Fotos bearbeiten würde.

Das lässt die Rapperin nicht auf sich sitzen und hat jetzt ein „Instagram“-Video gepostet, in dem sie auch nur einen Bikini trägt. Darin sagt sie: „Ich muss dieses Video machen. Gestern habe ich ein Bild gepostet, das zu scharf war und die Hater haben behauptet, dass es bearbeitet ist. Also muss ich euch jetzt diesen verdammten Körper zeigen. Ich weiß, dass diese B***h etwas an Gewicht zugenommen hat. (…) Ich weiß, dass ihr mich nicht bodyshamed. Ich weiß, dass ein bisschen zugenommen habe. Das ist doch auch egal.“

Cardi B lässt ihre Fans übrigens auch regelmäßig an ihrer Haarpflege teilhaben.

Foto: (c) LVN / PR Photos