Carly Rae Jepsen und die Vorteile eines Lockdown-Albums

So eine Selbst-Isolation hat auch seine Vorteile – zumindest für Carly Rae Jepsen und ihr neues Album. Die Sänger erzählte in dem „Switched On Pop“-Podcast, dass sie mehr an den Stücken herumfeilen kann, als sie es normalerweise tun würde.

Wörtlich sagte die 34-Jährige: „Man hat mehr Zeit für die Entscheidungen, die man trifft und mehr Zeit, sich von Songs zurückzuziehen, sodass man einen neuen Stil findet, um an den Song heranzugehen. Und das mag ich.“

Für Carly Rae Jepsen hat diese Art des Songschreibens allerdings auch ein paar Herausforderungen parat gehabt.

