Carrie Underwood: Länger leben durch Sport

Im Januar 2019 ist Carrie Underwood zum zweiten Mal Mutter geworden. Seither hat die Sängerin hart an ihrem Körper gearbeitet, um wieder in Form zu kommen. Via „Instagram“ präsentierte sie jetzt ein Foto ihres neu-gewonnenen Sixpacks und schrieb dazu: „Ist jetzt Sommer?“

Der Sport half der Mutter von zwei kleinen Söhnen auch dabei, ihre Nerven zu bewahren. Gegenüber „Huffington Post“ sagte sie im letzten Jahr: „Mein Ehemann sagt bei vielen Gelegenheiten ‚Du bist einfach besser an den Tagen, an denen du dein Workout gemacht hast. Du bist gesünder. Du bist besser gelaunt.'“ Außerdem erklärte sie, der Sport bringe zahlreiche Vorteile mit sich. Sie sagte weiter: „Ich habe das Gefühl, besser mit meinen Kindern zu sein. Ich bin geduldiger. Ich habe aufgestaute Energie freibekommen. Ich habe das Gefühl, etwas erreicht zu haben, was wichtig für mich ist. Für mich hat Workout keine negativen Aspekte: Ich weiß, dass ich länger leben werde. Diese Maschine wird länger durchhalten wegen der Art und Weise, wie ich sie behandle.“

Über ihr Workout hat Carrie Underwood jetzt übrigens sogar ein Buch veröffentlicht. Es heißt „Find Your Path“, auf Deutsch „Finde deinen Weg“. In den USA ist es bereits ein Bestseller. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Fisher hat sie zwei Söhne: den fünfjährigen Isaiah und den einjährigen Jacob.

Foto: (c) PRN / PR Photos