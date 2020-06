Cate Blanchett und der Unfall mit der Kettensäge

Cate Blanchett ist der lebende Beweis für die Redensart: „Die meisten Unfälle passieren zu Hause.“

Die Schauspielerin hat sich jetzt bei Gartenarbeiten mit der Kettensäge eine Kopfverletzung zugezogen. Glücklicherweise ist noch einmal alles glimpflich ausgegangen. In der aktuellen Episode von „A Podcast of One’s Own“ von Julia Gillard, der ehemaligen australischen Regierungschefin, erwähnte Cate ihr kleines Missgeschick. Sie sagte: „Ich hatte gestern einen kleinen Kettensägen-Unfall, was sehr, sehr aufregend klingt, aber das war es nicht.“ Sie musste zwar schon erst einmal nach Luft schnappen, habe aber lediglich nur eine kleine Schnttwunde am Kopf davon getragen.

So entspannt Cate Blanchett die Kettensäge schwingt, geht sie auch mit Mode um. Die Schauspielerin ist sich, im Gegensatz zu manchen Kolleginnen nicht zu fein dafür, Kleidung mehrfach zu tragen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos