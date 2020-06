Céline Dion: Nachholtermine 2021

Céline Dion hat verkündet, dass der Europa-Teil ihrer „Courage World Tour“ nächstes Jahr weitergeht und in Deutschland fünf Konzerte stattfinden werden – und zwar im Mai und Juni. Die Shows finden etwa ein Jahr später statt als ursprünglich geplant. Tickets gibt es auf „eventim.de“. Das Konzert in Berlin ist zwar schon ausverkauft, dafür gibt es aber für die anderen vier Städte noch Karten, in Köln zum Beispiel ab 77 Euro.

Das sind die Nachholtermine 2021 von Céline Dion:

18.05.2021 München – Olympiahalle (verlegt vom 17.06.2020)

29.05.2021 Berlin – Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 22.07.2020 aus der Waldbühne)

31.05.2021 Hamburg – Barclaycard Arena (verlegt vom 22.06.2020)

02.06.2021 Köln – LANXESS arena (verlegt vom 21.06.2020)

04.06.2021 Mannheim – SAP Arena (verlegt vom 19.06.20 2020)

Foto: (c) Alix Malka / Sony Music