Céline Dion: „Wir holen verlorengegangene Zeit wieder auf“

Die Nachholtermine von Céline Dions „Courage World Tour“ stehen fest: Im Mai und Juni tritt die Ausnahmekünstlerin für fünf Konzerte in Deutschland auf. Die Shows finden etwa ein Jahr später statt als ursprünglich geplant.

Laut „FKP Scorpio“ sagte die Sängerin dazu: „Ich hatte wirklich gehofft, dass ich in diesem Jahr wieder auf die Bühne zurückkehren könnte, aber nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit aller. Die ganze Welt hat während dieser Pandemie so schwierige Zeiten durchgemacht – und mein Mitgefühl gilt all denen, die gelitten haben. Ich bin mir sicher, dass wir es schließlich gemeinsam durchstehen werden und die verlorengegangene Zeit wieder aufholen. Ich vermisse es, auf der Bühne zu stehen und kann es kaum erwarten, wieder gemeinsam mit allen zu singen.“ Tickets gibt es auf „eventim.de“. Das Konzert in Berlin ist zwar schon ausverkauft, dafür gibt es aber für die anderen vier Städte noch Karten, in Köln zum Beispiel ab 77 Euro.

Céline Dion singt sich übrigens auch mal mit einem Lied von Cher ein.

Foto: (c) Alix Malka / Sony Music