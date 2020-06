Charlie Puth: Ist er wieder Single?

Hat sich Charlie Puth etwa von seiner Freundin Charlotte Lawrence getrennt?

Die beiden sind letztes Jahr am Valentinstag zusammengekommen, doch der aktuelle „Instagram“-Eintrag des Sängers deutet jetzt darauf hin, dass die Beziehung nicht gehalten hat. Dort postete Puth nämlich ein Video, in dem er etwas verrückt am Piano sitzt und schrieb dazu: „Ich bin Single, falls ihr euch wundert.“ Eine klare Aussage!

Charlie Puth verbringt den Corona-bedingten Lockdown bei seinen Eltern. Vielleicht ist das der Grund für die Trennung gewesen.

Foto: (c) Warner Music