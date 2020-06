Chris Tall: Rauswurf wegen zu viel nackter Tatsachen

Was sind die verrücktesten Gründe, seinen Job zu verlieren? Comedian Chris Tall hat dazu auch eine Geschichte beizutragen. Mit 16 Jahren hatte er damals seinen Nebenjob in einem Fast-Food-Restaurant verloren, weil er halbnackt abgewaschen hat.

„Ich bin gegangen worden“, erzählte der künftige „Supertalent“-Juror in seinem neuen „Audio Now“-Podcast „08/17“. Demnach bat ihn einer seiner Chefs, noch schnell im hinteren Bereich des Lokals abzuwaschen. Chris hatte zwar gleich Feierabend und sich schon umgezogen, aber wollte die Aufgabe noch kurz erledigen – bloß eben in Boxershorts. Er hatte keine Lust mehr, sich umzuziehen, und dachte, er sei dort sowie alleine und keiner würde ihn sehen. Als er dann am Waschbecken stand, kam sein anderer Chef rein und tickte aus, weil ein Mitarbeiter hier doch nicht einfach nackt arbeiten könne. Der spätere Comedian erklärte daraufhin, er sei gar „nicht nackt“, weil er ja noch eine Boxershorts trage. Und trotzig meinte er noch zu seinem Chef: „Du kannst mich eh nicht kündigen!“ Konnte der aber offenbar doch. Und so verlor Chris Tall wegen zu viel nackter Tatsachen seinen Nebenjob.

Neben Chris Tall wird übrigens auch „Bachelor“-Kultkandidatin Evelyn Burdecki neues „Supertalent“-Jury-Mitglied. Der Comedian sprach von einer „riesengroßen Ehre“, dass er bei der Show dabei sein darf.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius