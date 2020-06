Chris von „Motionless In White“: Therapie wegen Corona

Den meisten Künstlern macht die Corona-Krise finanziell zu schaffen. Für Chris Cerulli, Frontmann von „Motionless In White“, bedeutete es aber auch einen emotionalen Tiefschlag.

Wie „metal-hammer.de“ berichtet, schrieb der Musiker in einem Brief: „Zu allererst möchte ich mich bei jedem – von Freunden, Fans, Künstlern, Band-Mitgliedern und mehr – bedanken, die bei mir angeklopft haben, um ihre Unterstützung zu zeigen. Ich habe festgestellt, dass ich mich wertlos fühle, weil wir nicht touren.“ Das Touren helfe ihm dabei, sich von seinen mentalen Problemen abzulenken, denn dieses erzeuge ein Gleichgewicht mit der Gegenseite seines Lebens. Er verglich das Ganze mit einem Konzertbesuch und schrieb weiter: „Es ist ein Gefühl und eine Energie, die die Kraft hat, Berge zu versetzen. (..) Ich war die meiste Zeit des Jahres in Therapie, und das hat zu monumentalen Momenten der Selbstentdeckung, Umprogrammieren meines Lebensstils und grundlegenden Lebensveränderungen geführt, die ich umgesetzt habe, um meine Lebensqualität zu verbessern.“

Außerdem schrieb der Musiker, dass nichts das ersetzen könne, was er liebt zu tun. Er hoffe nun, dass die Zeit aka die Corona-Krise möglichst schnell vorbei geht. Zudem ermutigt er andere Leute dazu, sich ihren destruktiven Gedanken zu stellen. Im Brief hieß es dazu: „Ich bitte euch inständig, Hilfe zu suchen und offen über eure Gefühle zu sein, bevor ihr euch ein Loch grabt, das so tief ist, dass es sich leichter anfühlt, sich selbst zu begraben als herauszuklettern.“

