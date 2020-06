Chrissy Teigen beerdigt ihre Implantate

Chrissy Teigen hat sich neulich ihre Brustimplantate raus nehmen lassen. Jetzt begräbt sie die beiden Teile sozusagen – und zwar auf lustige Art und Weise: mit einem Beerdigungskuchen.

Ein Foto davon teilte sie auch auf „Instagram“, um ihre Fans an der witzigen Idee teilhaben zu lassen. Der Kuchen zeigt ein Dekolleté mit zwei dunklen großen Kugeln, die ihre Brüste mit Implantaten darstellen sollen. Darauf befindet sich ein Grabstein aus grauer Zuckermasse, auf dem steht: „RIP 2006 [bis] 2020“ So lange, also 16 Jahre, hatte das Model Brustimplantate im Körper gehabt. Was ihr Ehemann, der Musiker John Legend, zum Kuchen gesagt hat, ist noch nicht offiziell bekannt.

Bereits im März hatte Chrissy Teigen angekündigt, ihre Implantate loswerden zu wollen, da man diese alle zehn Jahre ersetzen lassen müsse.

