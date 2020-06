Christin Stark: Rebell und Nachteule

Christin Stark hat ihre Songs auf dem neuen Album „Stark“, das am Freitag (05.06.) erschienen ist, daheim im Studio eingesungen. Die Musikerin wohnt ja mit Schlagerstar und Produzent Matthias Reim am Bodensee, dort im Haus hat er ein Tonstudio eingerichtet. Und am liebsten singt die 30-Jährige abends, verriet sie im „Schlagerprofis“-Interview.

Sie erzählte: „Ich bin ein Rebell und eine Künstlerin, die die Nachtstunden liebt und da am kreativsten arbeiten kann. (…) Wir sitzen beide bis drei, vier Uhr morgens im Studio und arbeiten immer zusammen.“

Christin Stark liebt übrigens „ehrliche“ Instrumente.

Foto: (c) Susanne Wagner / MCS