Christin Stark über ihre Stärken und Schwächen

Am Freitag (05.06.) erscheint das neue Studioalbum von Christin Stark.

Über die Arbeit an „Stark“ – ja, das Werk trägt ihren Nachnamen – sagte die Sängerin im „Schlagerprofis“-Interview: „Ich habe klare Vorstellungen, wie ein Song, eine Geschichte oder fertige Produktion klingen sollte. Und ja, mein Anspruch an mich selbst ist dabei sehr hoch. In meinem Anspruch nach Perfektionismus ist eine Schwäche von mir schon ziemlich gut getroffen. Meine Stärken sind außerdem mein Fleiß und meine damit verbundene Energie. Ich denke, dass man dies in meinen Songs klar erkennen kann. Ohne Fleiß kein Preis.“

Produziert wurde Christin Starks Album übrigens von Matthias Reim, mit dem sie seit sieben Jahren zusammen ist.

Foto: (c) Susanne Wagner