„Darkstar“: Neue Single und Album

Es gibt neue Musik von „Darkstar“. Das britische Duo veröffentlicht am Freitag (19.06.) sein neuestes Album „Civic Jams“. Als Vorgeschmack darauf erschien bereits am 17.06. die Single „Text“, inklusive Musikvideo. Regie führte dabei Alex Shilt.

Der sagte laut „Beats International“ dazu: „Als ich neben Aiden und kurzzeitig in der gleichen Wohnung mit James wohnte, war ich besonders von der Beziehung zwischen den beiden inspiriert. Mit den verschiedenen persönlichen Clips, die sie mir geschickt haben, wollte ich einen abstrahierten visuellen Dialog schaffen, der ihre Brüderlichkeit und die Liebe zu ihren Familien verkörpert. Wir arbeiteten gemeinsam an der Erforschung verschiedener Looks, die von modernen Kommunikationsmitteln und Grafiken inspiriert wurden, um eine visuelle Sprache zu harmonisieren, die zu der Melodie passt.“

Hier die Tracklist:

1. Forest

2. Jam

3. 1001

4. 30 – Darkstar / Groves, Laura

5. Wolf

6. Loon

7. Tuesday

8. Text

9. Blurred

Foto: (c) Cieron Magat Hires