Das Donnergott-Workout: Chris Hemsworth trainiert am liebsten Arme

Für seine Rollen muss Chris Hemsworth immer gut in Form bleiben. Und damit beim Muskelaufbau alles gut funktioniert, hat der „Thor“-Darsteller mit Luke Zhocci natürlich seinen eigenen Personaltrainer.

Er hat „The Sun“ verraten, dass Hemsworth aber nicht so gerne Cardio-Training macht: „Er liebt Sachen mit funktioneller Bewegung – Sit Through, Körpergewicht, Pull Ups, Chin Ups, Bulking. Aber am liebsten macht er Armtraining. Er ist ein bisschen ein Arm-Mensch.“ Chris Hemsworth und Luke Zhocci kennen sich schon seit der Grundschule. Das macht das Training nicht unbedingt leichter. Zhocci erzählt weiter: „Weil wir uns schon so lange kennen, kann es manchmal ein Nachteil sein. Wenn ich ihn anschreie, funktioniert es nicht.“

Übrigens genießt Chris Hemsworth die freie Zeit momentan mit seiner Familie und sortiert sich selbst neu.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos