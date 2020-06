David Gilmour bringt neuen Song heraus

Nach über fünf Jahren bringt David Gilmour (ehemals „Pink Floyd“) wieder einen Song heraus.

Der Track mit den Titel „Yes I Have Ghosts“ ist Teil eine neues Hörbuchs seiner Frau, der Bestsellerautorin Polly Samson. Gemeinsam haben die beiden an dem Hörbuch mit dem Namen „A Theatre For Dreamers“ gearbeitet, das am 25. Juni erscheint. Wie „NME“ berichtete, soll Gilmours Song bereits vor diesem Datum an den Start gehen.

David Gilmour wurde vor allem als Gitarrist der Rockband „Pink Floyd“ bekannt, der er 1968 bis zu deren Auflösung 2005 angehörte.

