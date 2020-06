“Deep Purple“: Exklusive Song-Veröffentlichung

Fans von “Deep Purple“ aufgepasst: Die Band bringt am 20. Juni einen bisher unveröffentlichten Song aus ihrem Album „Whoosh!“ heraus.

Das berichtet „networking Media“ und lässt in seiner Pressemitteilung verlauten: „Am 20. Juni erscheint eine exklusive ‚Deep Purple‘-EP bei ausgewählten Indie-Fachhändlern. Diese limitierte 10” Vinyl ist nicht nur die erste physische Veröffentlichung des kommenden Studioalbums, sie birgt auch eine weitere Überraschung in sich. Zusätzlich zu den bisher veröffentlichten Singles ‚Throw My Bones‘ und ‚Man Alive‘ enthält die Vinyl ein dritten, bisher ungehörten Song des neuen Studioalbums ‚Whoosh!‘, der bis zum offiziellen Album-Release am 07. August ausschließlich auf dieser physischen Single zu hören ist.“

Der Name des Songs wird übrigens erst in den kommenden Tagen enthüllt werden.

Foto: (c) earMUSIC / Ben Wolf