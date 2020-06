„Deftones“: Neues Album wohl im September

Gar nicht so einfach als Band während der Corona-Pandemie ein Album fertig zu machen. Das haben auch die Musiker der „Deftones“ gemerkt. Obwohl sie die Songs schon im letzten Sommer aufgenommen haben, mussten sie jetzt noch gemixt werden.

In „Download TV“, der virtuellen Edition des ausgefallenen Download Festivals, hat Abe Cunningham, Schlagzeuger der Band, erzählt, dass die fünf Band-Mitglieder dafür nicht in einem Raum sein durften: „Es ist viel besser, wenn wir alle in einem Raum sind. Wir können schnell etwas ändern und darüber diskutieren und unser Ding machen. Aber ja, das haben wir gerade abgeschlossen.“ Jetzt können sich die Fans auf jeden Fall auf neue Musik freuen. Cunningham hat nämlich gesagt: „Es sollte hoffentlich im September kommen. Ich habe da etwas gehört.“

Eigentlich wären die „Deftones“ im Juli für zwei Headliner-Konzerte nach Deutschland kommen. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie haben sie ihre gesamte Europa-Tournee auf 2021 verschoben.

Foto via PGM