„Delta Spirit: Nach sechs Jahren Pause wieder da!

Nach sechs Jahren Pause melden sich „Delta Spirit“ wieder zurück, und zwar am 11. September mit ihrem neuen Album „What Is There“. Wie „octoberpromotion.com“ sagte Gitarrist und Sänger Matthew Logan Vasquez dazu: „Ich bin wirklich stolz auf unsere Arbeit, aber besonders stolz darauf, wo alle jetzt angekommen sind. Ich habe große Hoffnung für uns. Ich bin dankbar für jeden in dieser Band. Es steckt viel Ehrlichkeit in der Musik. Es ist eine Platte für das Jetzt, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen. Es ist der nächste Schritt.“

Nach ihrem letzten Album 2014 legte die Band eine Pause ein. Dazu sagte Vasquez: „Im Jahr 2015 verstanden wir uns so gut wie eine Familie“, gibt Frontmann Matthew Logan Vasquez zu. Das bedeutet, dass wir uns manchmal auch nicht allzu sehr mochten. Wir haben uns auseinander gelebt. Als wir eine Pause machten und die Band aufhörte, bekamen wir die die Gelegenheit, die Freundschaften wieder zu entdecken.“

Außerdem beschrieb Vasquez die Band noch. Er sagte: „Unsere Band besteht aus fünf Querdenkern, die versuchen, sich auf eine Idee zu einigen. Wenn die Ähnlichkeit darin besteht, dass man konträr ist, ist es schwierig. Aber wenn es klappt, entsteht was unglaubliches.“

Foto: (c) LooMee TV