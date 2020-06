Demi Lovato: „Es gibt so viele Dinge, die ich jetzt sagen will“

Liebe kann so schön sein! Demi Lovato widmete ihrem Freund, dem Schauspieler Max Ehrich, zu dessen 29. Geburtstag (24. Juni) ein paar romantische Worte auf „Instagram“.

Sie schrieb: „Baby, ich habe so viel Spaß mit dir und es gibt so viele Dinge, die ich jetzt sagen möchte, aber ich möchte auch deinen Geburtstag mit dir verbringen, also mach ich’s kurz: Mit dir zusammen zu sein, macht das Leben so aufregend! Wir benehmen uns wie Hooligans und pfeifen darauf, ob unser Verhalten in der Öffentlichkeit peinlich ist. Ich verbringe meine Tage mit dir. Ungeschminkt. Im Bademantel. Ich fühle mich von dir bedingungslos geliebt und akzeptiert. So etwas habe ich vorher noch nie gespürt. Du bist unbeschreiblich, du schöner Mann. (…) Ich kann es gar nicht abwarten, weitere Geburtstagserinnerungen mit dir zu erleben. Auf die Zukunft. Ich liebe dich, Max Ehrich.“ Garniert wurde das Ganze mit einer Reihe süßer Pärchen-Bildern. Da hat’s jemanden aber ganz schön kräftig erwischt.

Demi Lovato und Max Ehrich daten sich seit wenigen Monaten.

Foto: (c) PRN / PR Photos