Demi Lovato: So kann jeder Veränderung vorantreiben

Die Welt ist in Aufruhr. Der brutale Mord des Afroamerikaners George Floyd vor laufenden Kameras hat die Rassismus-Debatten weltweit neu angefacht. Viele sprechen der schwarzen Bevölkerung ihre Solidarität auf, doch oft fehlt ihnen das Wissen darüber, wie sie konkret helfen können.

Demi Lovato schafft Abhilfe. Sie postete auf ihrer „Instagram“-Seite ein Schaubild, das verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung aufzeigt. Dazu schrieb die Sängerin: „Ich finde das so hilfreich, besonders in einer Zeit, in der wir alle unsere eigene Rolle suchen, um Veränderung zu kreieren. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir alle auf unterschiedliche Weise Veränderung erzielen können, solange wir nur unser Bestes geben.“

Demi Lovato zeigt sich in den letzten Tagen zu diesem Thema sehr aktiv auf „Instagram“.

Foto: (c) PRN / PR Photos