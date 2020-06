Demi Lovato übergibt ihre Plattform

Demi Lovato schließt sich ihren vielen prominenten Freunden an und übergibt ihre „Instagram“-Seite an Menschen, die direkt an der „Black Lives Matter“-Bewegung beteiligt sind.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin dazu: „Junge Menschen treten hervor und führen die Welt zu einem Ort, der frei von Polizeigewalt und rassistischer Ungerechtigkeit ist. In den nächste drei Tagen mache ich bei #PassThePlatform mit, um junge schwarze Führungskräfte zu Wort kommen zu lassen.“

Selena Gomez und Justin Timberlake haben sich an dieser Aktion übrigens auch schon beteiligt.

Foto: (c) Universal Music