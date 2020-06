Demi Lovato und der Ausflug in die magische Wüste

Demi Lovato scheint ein schönes Wochenende gehabt zu haben. Via „Instagram“ postete die 27-Jährige ein Foto, auf dem sie dabei zu sehen ist, wie sie in der Wüste steht und ihren Freund Max Ehrich küsst.

Dazu schrieb sie: „Ich hatte ein tolles Wochenende in der magischen Wüste von Joshua Tree mit meiner Liebe @maxehrich. Ich habe an einem Projekt gearbeitet, aber es war so schön, ein paar Tage wegzukommen. Danke, dass du mich so glücklich machst! Ich liebe es, mit dir Abenteuer zu erleben.“ Außerdem bedankte sie sich bei @lyndan99 dafür, dass sie das dritte Rad am Wagen war und die tollen Fotos gemacht hat.

Demi hat ihrem Freund übrigens jetzt schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht, obwohl er erst am 24. Juni Geburtstag hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos