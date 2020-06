Demi Lovato: Verfrühtes Geburtstagsgeschenk für ihren Schatz

Max Ehrich, der Freund von Demi Lovato, hat eigentlich erst nächste Woche (24.06.) Geburtstag. Doch seine Liebste hat ihm bereits jetzt ein Geschenk gemacht.

Auf seiner „Instagram“-Seite präsentierte er in einem Video stolz sein Geschenk – und zwar Ohrringe. In Ehrichs rechten Ohr hängt nun ein silberner Reisverschluss und in seinem linken eine silberne Schließnadel. Dazu schrieb der Schauspieler: „Vielen Dank für das verfrühte Geburtstagsgeschenk, Baby.“ Und die Sängerin antwortete ihm mit: „Du bist so umwerfend!“

Vor wenigen Wochen hat Demi Lovato ihrem Schatz übrigens öffentlich eine Liebeserklärung gemacht.

Foto: (c) Universal Music