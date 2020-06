Dennis Quaid hat geheiratet

Dennis Quaid und Laura Savoie haben geheiratet. Die Zeremonie soll bereits am 2. Juni in einem Badeort in Santa Barbara stattgefunden haben. Das berichtet das „People“-Magazin. Die Vermählung folgte relativ zügig, denn erst im Oktober 2019 haben sich die beiden Turteltauben verlobt.

Gegenüber „People“ sagte Dennis Quaid über seine Hochzeit: „Es war wunderschön.“ Geplant war das Ganze etwas anders. Eigentlich wollten Dennis und Laura im April auf Hawaii heiraten, außerdem war eine zweite Feier mit Freunden und Familie in Nashville angedacht. Doch die Coronapandemie hat den beiden, wie so vielen Paaren, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warten wollten sie aber offenbar auch nicht, also wurde die Pläne kurzer Hand umgeschmissen.

So tauschten Dennis und Laura ihre Ehegelübde vor ihrem Pastor als einzigen Zeugen aus.

Foto: (c) Janice Ogata / PR Photos