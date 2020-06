Der neue „James Bond“-Film kommt früher, als gedacht

„James Bond“-Fans aufgepasst! Eigentlich sollte der so sehnsüchtig erwartete neue 007-Film erst gegen Ende des Jahres in die Kinos kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Release bereits um sieben Monate nach hinten verlegt.

Doch jetzt kommt raus: Der 25. „James Bond“-Streifen feiert nun doch schon etwas früher Premiere. In einem offiziellen Statement auf „Twitter“ wurde jetzt der neue Termin bekanntgegeben. Dort heiß es: „Am 12. November in den Kinos in Großbritannien, am 20. November in den Kinos in den USA.“

Der deutsche Start des Blockbusters wurde dabei allerdings noch nicht enthüllt, jedoch sollen weltweite Termine demnächst folgen.

