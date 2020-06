Dieter Bohlen: Gleich zwei Neue in der „Supertalent“-Jury

Dieter Bohlen und Bruce Darnell bilden seit vielen Jahren die Jury zur Casting-Show „Das Supertalent“. Sarah Lombardi, die in der letzten Staffel das Männer-Duo ergänzte, ist nicht mehr dabei, was aber schon im Mai feststand. Für sie gibt’s natürlich wieder prominenten Ersatz, den „RTL“ auch prompt bekanntgab. Der Sender konnte gleich zwei neue Gesichter für die Jury gewinnen, und zwar Comedian Chris Tall und die ehemalige Dschungelkönigin und „Bachelor“-Kultkandidatin Evelyn Burdecki.

Burdecki schrieb via „Instagram“: „Hihihi, ich freue mich so, so sehr, dass ich das nun mit euch teilen kann. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin so aufgeregt, denn das war so spontan. Es ist so eine große Ehre neben den Top-Juroren Dieter Bohlen und Bruce Darnell zu sitzen.“ Auch Tall zeigte seine Freude im Interview mit „RTL“ und sagte: „In der Jury von ‚Das Supertalent‘ zu sitzen, ist eine riesengroße Ehre für mich. Nichts, was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht ‚Das Supertalent‘ so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr!“ Ein bisschen nervös ist er aber schon. Er sagte weiter: „Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: ‚Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit Menschen, die ganz viel können. Nicht so wie Du.'“

Die Ausstrahlung der neuen Folgen soll übrigens im Herbst 2020 stattfinden. Die Show wird von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert werden.

Foto: (c) MG RTL D / Stefan Gregorowius