„Disclosure“ kündigen neues Album an

Jetzt steht es endlich fest: Das neue Album von „Disclosure“ trägt den Titel „Energy“ und erscheint am 28. August.

Das Duo selbst meinte zum Plattennamen laut „Universal Music“: „Bei der Entscheidung, welche Songs wir auf die Platte packen wollen und welche nicht, spielte genau ein Wort die entscheidende Rolle: Energy.“ Und dafür haben „Disclosure“ wieder eine ganze Anzahl an Stars vereint. So finden sich auf der Gästeliste unter anderem Musiker wie Kehlani, slowthai und Khalid.

Hier die Tracklist:

1. Watch Your Step von Disclosure & Kelis

2. Lavender von Disclosure & Channel Tres

3. My High von Disclosure & slowthai

4. Who Knew? von Disclosure & Mick Jenkins

5. Douha (Mali Mali) von Disclosure & Fatoumata Diawara

6. Fractal (Interlude) von Disclosure

7. Ce n’est pas von Disclosure & Blick Bassy

8. Energy von Disclosure

9. Thinking ‚Bout You (Interlude) von Disclosure

10. Birthday von Disclosure & Kehlani & Syd

11. Reverie von Disclosure & Common

12. Ecstasy von Disclosure

13. Tondo von Disclosure & Eko Roosevelt

14. Expressing What Matters von Disclosure

15. Etran von Disclosure & Etran Finatawa

16. Get Close von Disclosure

17. Know Your Worth von Disclosure & Khalid

18. Talk von Disclosure & Khalid

19. Birthday (Disclosure VIP Remix) von Disclosure & Kehlani & Syd

20. Birthday (MJ Cole Remix) von Disclosure & Kehlani & Syd

