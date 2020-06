DJ David Puentez und das Workout mit Pamela Reif

Ende Mai hat DJ David Puentez seine Single „LaLaLife“ rausgebracht. Jetzt gibt es genau zu diesem Song ein Workout von Influencerin Pamela Reif, das der Musiker auch gleich selbst ausprobiert hat.

Wie „Warner Music“ berichtete, quälte er sich zusammen mit dem Fitness-Model die letzten zwei Minuten durch das anstrengende Programm aus Side Steps, Arm Circles, Squats und Brush It Offs. Auf „Instagram“ postete Puentez ein Video seines sportlichen Einsatzes und schrieb dazu: „Die Frau macht mich fertig. Ich bin am Boden, aber es war mit Abstand die coolste Sportstunde ever! Diese paar Minuten haben es richtig in sich… daher nun mein Aufruf: bitte macht unser LaLaLife Workout und markiert uns, vor allem will ich euren „Morning After Walk“ sehen. Sieht der nur bei mir so aus?“

Das Workout von Pamela Reif zu „LaLaLife“ gibts übirgens auf ihrem YouTube-Kanal.

