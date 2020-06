DJ Herzbeat und sein Star-trächtiges Debütalbum

Mit Hits wie „Weeknd (feat. Sarah Lombardi)”, „3 Tage in Prag (feat. Axel Fischer)“ oder „Maybe (feat. Sonia Liebing)“ hat DJ Herbeat bereits die Musiklandschaft aufgewühlt. Vorgestern (12.06.) veröffentlicht der Musiker seine Debütalbum „Dancefieber“. Unterstützt wird DJ Herzbeat dabei von einer ganzen Reihe von Sängern wie beispielsweise Marie Wegener, Kaled und Paulina Wagner. Christoph Breier, wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt, sagte laut „Universal Music“ selbst dazu: „Alle Features haben sich ganz von selbst ergeben. Mir ist Sympathie am Wichtigsten. Dass man auf einer Wellenlänge liegt und zusammen Spaß haben kann.“

Hier die Tracklist:

1. Weekend [feat. Sarah Lombardi]

2. Maybe [feat. Sonia Liebing]

3. 3 Tage in Prag [feat. Axel Fischer]

4. Ich will Liebe [feat. Frenzy]

5. Dancefieber [feat. Voxxclub]

6. Cold Days Hot Nights – Es ist DJ Herzbeat-Zeit [feat. Julia Lindholm]

7. Du bist schön [feat. Nathalie BW]

8. Canto Per Te [feat. Pietro Basile]

9. Elektrisiert [feat. Carolina]

10. Bussi [feat. Kaled]

11. Es ist Love [feat. Paulina Wagner]

12. Irgendwas mit Liebe [feat. Marie Wegener]

13. Keine Fashion [feat. Daniel Schuhmacher]

14. OMG [feat. Nina Queer]

15. Herzbeat

16. Weekend (DJ Herzbeat Deep House Remix) [feat. Sarah Lombardi]

Foto: (c) Universal Music